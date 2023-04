इलाज के नाम पर बहन ने बिकवा दी जमीन और रख लिए 4.50 लाख रुपए, इधर जीवन-मौत के बीच जूझ रहा भाई

Submitted by:

Fraud: एक साल पूर्व बारात में गया एक युवक आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से हो गया था घायल, इलाज कराने उसकी बहन व जीजा ने जमीन बिकवाकर दे दिया धोखा, 3 महीने से अस्पताल में भर्ती लेकिन देखने तक नहीं आ रहे दोनों

