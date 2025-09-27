Stone attack: महिला से विवाद के बीच उसके नाबालिग बेटे के सिर पर दे मारा पत्थर, डेढ़ माह बाद आरोपी गया जेल

अंबिकापुर. ग्राम नानदमाली में 6 अगस्त को मवेशी द्वारा फसल चराए जाने की बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने नाबालिग पर पत्थर से जानलेवा हमला (Stone attack) कर दिया था। पत्थर के वार से नाबालिग गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया था। वहां से इलाज कराकर लौटने के बाद नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर दरिमा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को उसे जेल भेज दिया है।