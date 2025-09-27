Stone attack: महिला से विवाद के बीच उसके नाबालिग बेटे के सिर पर दे मारा पत्थर, डेढ़ माह बाद आरोपी गया जेल

अंबिकापुर. ग्राम नानदमाली में 6 अगस्त को मवेशी द्वारा फसल चराए जाने की बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने नाबालिग पर पत्थर से जानलेवा हमला (Stone attack) कर दिया था। पत्थर के वार से नाबालिग गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया था। वहां से इलाज कराकर लौटने के बाद नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर दरिमा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को उसे जेल भेज दिया है।
दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम नानदमाली बंधानपारा निवासी तारा पैकरा का 6 अगस्त को मवेशी द्वारा फसल चरा दिए जाने की बात को लेकर गांव के सुमित पैकरा से विवाद हो रहा था। इसी बीच सुमित पैकरा ने पत्थर (Stone attack) उठाकर तारा के नाबालिग बेटे पर हमला कर दिया। इससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी।
परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक उपचार पश्चात उसकी गंभीर हालत (Stone attack) को देखते हुए डॉक्टर ने उसे रायपुर रेफर कर दिया था। यहां उसकी हालत में सुधार आया और उसकी जान बच गई।
इलाज कराकर लौटने के बाद नाबालिग बच्चे की मां ने मामले (Stone attack) की रिपोर्ट दरिमा थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दखिल कर दिया है।