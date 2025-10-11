Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Thieves rally: Video: चोरी का सामान हाथ में पकड़वाकर 2 युवकों का गांव में निकाला जुलूस, माइक में कराया अनाउंस, वीडियो वायरल

Thieves rally: जुलूस निकालने से पूर्व पंचायत की बैठक बुलाकर दोनों युवकों पर लगाया गया था अर्थदंड, राशि नहीं पटाने पर दी यह अनोखी सजा

less than 1 minute read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 11, 2025

Thieves rally

Thieves rally in the village (Photo- video grab)

अंबिकापुर। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिनकरा में 2 युवकों पर चोरी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने उन्हें मोटर पंप और पाइप हाथ में पकड़ाकर पूरे गांव में जुलूस (Thieves rally) के रूप में घुमाया। आरोप है कि इन युवकों ने गांव से मोटर पंप चोरी की थी। पंचायत में हुई बैठक के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों पर अर्थदंड लगाया, जिसे न पटाने पर उन्हें यह अनोखी सजा दी गई।

सजा के दौरान लाउडस्पीकर के माध्यम से इन दोनों युवकों का नाम लेते हुए गांव में चोरी की घोषणा भी करवाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Thieves rally) हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों आरोपी युवक शर्मसार होते हुए गांव में घूमते नजर आ रहे हैं। चौक-चौराहों पर उन्हें रोक कर माइक पर उनकी करतूत बताई जा रही है।

Thieves rally: आपसी विवाद का है मामला

इस मामले (Thieves rally) में लखनपुर थाना प्रभारी मनीष सिंह परिहार ने किसी भी प्रकार के जुलूस की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने बताया कि यह मामला दो पक्षों के आपसी विवाद का है, जिसमें कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाइश दी गई थी।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 08:45 pm

Published on:

11 Oct 2025 08:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Thieves rally: Video: चोरी का सामान हाथ में पकड़वाकर 2 युवकों का गांव में निकाला जुलूस, माइक में कराया अनाउंस, वीडियो वायरल

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

