Thieves rally: Video: चोरी का सामान हाथ में पकड़वाकर 2 युवकों का गांव में निकाला जुलूस, माइक में कराया अनाउंस, वीडियो वायरल

अंबिकापुर। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिनकरा में 2 युवकों पर चोरी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने उन्हें मोटर पंप और पाइप हाथ में पकड़ाकर पूरे गांव में जुलूस (Thieves rally) के रूप में घुमाया। आरोप है कि इन युवकों ने गांव से मोटर पंप चोरी की थी। पंचायत में हुई बैठक के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों पर अर्थदंड लगाया, जिसे न पटाने पर उन्हें यह अनोखी सजा दी गई।