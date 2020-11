America: बिडेन ने ट्विटर प्रोफाइल पर लिखा 'निर्वाचित राष्ट्रपति’, देशभर में समर्थकों का जश्न

वाशिंगटन। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव ( US President Election Result ) के परिणाम की अनौपचारिक घोषणा के बाद देशभर में जो बिडेन ( Joe Biden ) के समर्थक जश्न मना रहे हैं। कुछ मीडिया प्रतिष्ठानों की ओर से बिडेन को विजेता घोषित किए जाने के कुछ ही मिनटों बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतर आए और जश्न मना रहे हैं।

इतना ही नहीं भारतीय समुदाय के लोग भी जश्न मनाने में पीछे नहीं हैं। कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति चुने जाने को लेकर खुशी का इजहार कर रहे हैं।

राजधानी वाशिंगटन में लोग जगह-जगह इकठ्ठे होकर बिडेन की जीत का जश्न मना रहे हैं। लोग लगातार तालियां बजाकर और डांस करके जीत की खुशी का इजहार कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर भी भारी संख्या में लोग इकठ्ठा हुए और बिडेन के समर्थन में पोस्टर लहराते हुए जश्न मनाया।

#WATCH: People celebrate the victory of Joe Biden on the streets of Washington DC. #USElectionResults2020 pic.twitter.com/sIKt9OxEZh — ANI (@ANI) November 7, 2020

#WATCH | US: Celebrations continue on the streets of Washington DC following Joe Biden's victory. #USElection pic.twitter.com/yanmRcxU9O — ANI (@ANI) November 7, 2020

ट्विटर पर बिडेन ने बदला प्रोफाइल

बता दें कि अमरीका के कुछ प्रमुख मीडिया प्रतिष्ठानों की ओर से विजेता घोषित किए जाने के बाद जो बिडेन ने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल दिया है। उन्होंने अपने प्रोफाइल पर ‘निर्वाचित राष्ट्रपति’ लिखा है।

इससे पहले उनकी प्रोफाइल पर बिडेन का परिचय सीनेटर और पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर दिया गया था। इसके अलावा बिडेन की वेबसाइट पर भी तुरंत लिखा आया-‘सभी अमरीकियों का राष्ट्रपति’।

बता दें कि बिडेन 20 जनवरी को अमरीका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। इससे पहले उन्होंने जीत के बाद अपने पहले संबोधन में कहा कि वे सभी अमरीकियों के राष्ट्रपति हैं, चाहे आपने मुझे वोट दिया हो या नहीं।

बिडेन ने ट्वीट करते हुए लिखा- अमरीका, आपने हमारे महान देश का नेतृत्व करने के लिए मुझे चुना, इससे मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आगे का काम मुश्किल जरूर है लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं सभी अमरीकियों का राष्ट्रपति बनूंगा- चाहे आपने मुझे वोट दिया हो या नहीं। आपने मुझमें जो भरोसा जताया है, मैं उसे कायम रखूंगा।