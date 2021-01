अमरीका में Mahatma Gandhi की मूर्ति से तोड़फोड़, चार साल पहले भारत ने इस शहर को दिया था उपहार

नई दिल्ली। जो बिडेन ( Joe Biden ) के राष्ट्रपति बनने के बाद जहां भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के प्रयास बिडेन टीम की ओर से किए जा रहे हैं वहीं अमरीका ( America ) से इस बीच बड़ी खबर ने इन रिश्तों की मिठास को खट्टा कर दिया है।

दरअसल कैलिफोर्निया के डेविस शहर में महात्मा गांधी मूर्ति के साथ तोड़-फोड़ का मामले सामने आया है। डेविस शहर के सेंट्रल पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा (Statue Of Mahatma Gandhi) के साथ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की है। यह घटना 28 जनवरी को घटी है। भारत की ओर से इस घटना की निंदा की गई है।

the city of Davis, CA invited this chaos by accepting both a $2,000,000 check from the Indian Government & the statue despite significant public opposition in 2016 & 2020



if the city of Davis truly values immigrants, recognize our reality both here in the US & in our motherlands https://t.co/f7g5XlFUUm