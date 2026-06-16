अमेरिका में क्रैश हुआ एयरफोर्स का विमान, 8 लोगों की मौत

क्रैश होते ही अमेरिकी एयरफोर्स का विमान आग का गोला बन गया और धुएं का गुबार छा गया। कई किलोमीटर दूर से भी इस विमान का धुआं देखा जा सकता है। हादसे में विमान पूरी तरह से तबाह हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बी-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस एक लंबी दूरी का भारी बॉम्बर विमान है, जिसे आठ इंजनों वाला विमान कहा जाता है। यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है और लंबे समय से अमेरिकी एयरफोर्स का अहम हिस्सा रहा है और इसे अमेरिकी एयरफोर्स की बॉम्बर यूनिट की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है।