अमेरिकी अस्पताल में गोलीबारी में एक की मौत, इस साल अब तक 200 लोगों की गई जान

अमेरिका में गन वॉयलेंस (Gun Violence) का कहर खत्म ही नहीं हो रहा है। अमेरिका में गन वॉयलेंस एक गंभीर समस्या है जो काफी लंबे समय से चली आ रही है। आए दिन ही देश में गोलीबारी के मामले देखने को मिलते हैं। इस साल के आंकड़ों पर गौर किया जाए, तो अब तक 200 लोग गन वॉयलेंस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि गोलीबारी के मामलों में कुछ हद तक गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी इस तरह के हमले जारी हैं, जो चिंता का विषय है। पब्लिक प्लेस हो या फिर प्राइवेट प्लेस, अमेरिका में कोई भी जगह गोलीबारी के खतरे से सुरक्षित नहीं है।