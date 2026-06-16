16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Russia-Ukraine War: रूस का प्रतिबंधित तेल टैंकर जब्त, भारतीय कप्तान गिरफ्तार

UK Operation English Channel: यूके (ब्रिटेन) ने इंग्लिश चैनल में रूस के "शैडो फ्लीट" (गुप्त बेड़े) के एक तेल टैंकर को रोकने के बाद एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर उस पर आरोप दर्ज किए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jun 16, 2026

Russian Shadow Fleet Tanker Seized

Russian Shadow Fleet Tanker Seized

Russian Shadow Fleet Tanker Seized: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को लेकर समुद्र में एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ब्रिटेन (UK) के अधिकारियों ने इंग्लिश चैनल में एक विशेष ऑपरेशन चलाकर रूस के 'शैडो फ्लीट' (Shadow Fleet/गुप्त बेड़े) से जुड़े एक कच्चे तेल के टैंकर को जब्त कर लिया है। इस हाई-प्रोफाइल समुद्री कार्रवाई के दौरान जहाज के भारतीय मूल के कप्तान (कैप्टन) को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की तस्करी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के उल्लंघन को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।

इंग्लिश चैनल में यूके का सीक्रेट ऑपरेशन

ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों और तटीय सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक प्रतिबंधित रूसी तेल टैंकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को चकमा देकर इंग्लिश चैनल के रास्ते कच्चे तेल की खेप ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद ब्रिटेन के अधिकारियों ने चैनल ऑपरेशन के तहत समंदर के बीचों-बीच घेराबंदी करके इस विशालकाय टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। जांच में पाया गया कि यह जहाज रूस के उस 'शैडो फ्लीट' का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल रूस अपने तेल पर लगे वैश्विक प्रतिबंधों और 'प्राइस कैप' (मूल्य सीमा) नियमों को दरकिनार करने के लिए करता है।

भारतीय कप्तान की गिरफ्तारी से बढ़ी हलचल

जहाज को जब्त करने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके कप्तान को हिरासत में ले लिया, जो भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। कप्तान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने, अवैध रूप से रूसी तेल के परिवहन में सहयोग करने और समुद्री कानूनों की अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियां और मैरीटाइम अथॉरिटी भारतीय कप्तान से गहन पूछताछ कर रही हैं ताकि इस गुप्त नेटवर्क के पीछे काम करने वाले असली चेहरों और वित्तीय लेन-देन का पता लगाया जा सके।

क्या है रूस का 'शैडो फ्लीट'?

यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित कई पश्चिमी देशों ने रूसी तेल के आयात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस ने पुराने, बिना बीमा वाले और अज्ञात स्वामित्व वाले जहाजों का एक विशाल गुप्त नेटवर्क तैयार किया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में 'शैडो फ्लीट' या 'घोस्ट फ्लीट' कहा जाता है। ये जहाज अक्सर अपने देश का झंडा (Flag of Convenience) बदलकर और समुद्र में अपने ट्रैकिंग सिस्टम (AIS) को बंद करके प्रतिबंधित तेल को एक देश से दूसरे देश पहुंचाते हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध: G7 समिट में जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप की रूस से अपील

ये भी पढ़ें
Trump Zelensky Meeting, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyy, G7 Summit 2026, Trump Russia Peace Deal, Russia Ukraine War,

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Jun 2026 09:48 pm

Hindi News / World / Russia-Ukraine War: रूस का प्रतिबंधित तेल टैंकर जब्त, भारतीय कप्तान गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘रूस से तेल खरीदने पर छूट अब खत्म होगी’, G7 समिट में जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान

Russia-Ukraine War President Trump-Putin
विदेश

रूस-यूक्रेन युद्ध: G7 समिट में जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप की रूस से अपील

Trump Zelensky Meeting, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyy, G7 Summit 2026, Trump Russia Peace Deal, Russia Ukraine War,
विदेश

G7 Summit में भारत की बढ़ती भूमिका, PM नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप समेत विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता

PM MODI
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप-बेंजामिन नेतन्याहू का तनाव खुलकर सामने आया, 1948 से ही इजराइल को पसंद नहीं करता अमेरिका, ऐसा क्यों?

US Israel New Tension
विदेश

लेबनान को लेकर अमेरिका से अटक सकती है बात, समझौता तो हो गया, पर लागू कैसे होगा ?

US- Iran Deal News
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.