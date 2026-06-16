Russia-Ukraine War: रूस का प्रतिबंधित तेल टैंकर जब्त, भारतीय कप्तान गिरफ्तार

ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों और तटीय सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक प्रतिबंधित रूसी तेल टैंकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को चकमा देकर इंग्लिश चैनल के रास्ते कच्चे तेल की खेप ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद ब्रिटेन के अधिकारियों ने चैनल ऑपरेशन के तहत समंदर के बीचों-बीच घेराबंदी करके इस विशालकाय टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। जांच में पाया गया कि यह जहाज रूस के उस 'शैडो फ्लीट' का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल रूस अपने तेल पर लगे वैश्विक प्रतिबंधों और 'प्राइस कैप' (मूल्य सीमा) नियमों को दरकिनार करने के लिए करता है।