मुलर रिपोर्ट पर अमरीका में चढ़ा सियासी पारा, ट्रंप ने माना- रूस ने की थी मदद, फिर बयान से पलटे

वाशिंगटन। अमरीका ( America ) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने इस बात को स्वीकार किया कि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस ने उनकी मदद की थी। हालांकि एक घंटे बाद फौरन अपने बयान से पलटते हुए ट्रंप ने अपने बयान को खारिज कर दिया और कहा कि रूस ( Russia ) ने राष्ट्रपति बनने में उनकी मदद नहीं की थी। ट्रंप ने कहा कि विशेष वकील रॉबर्ट मुलर की रिपोर्ट पर लोगों के हजारों ट्वीट और उस अवधारणा के आधार पर उन्होंने कहा कि 2016 में रूस ने उनके राष्ट्रपति बनने पर मदद की थी। गरुवार को ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा 'रूस, रूस, रूस!’ उन्होंने आगे कहा कि आप सभी ने अभी सुना है और अब रूस ने इसमें नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि रूस ने मुझे चुनाव जीताने में कोई मदद नहीं की है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि एक राष्ट्रपति के तौर पर मैंने पहले भी कहा है कि रूस ने 2016 के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया था। रूस ने मुझे चुनाव जिताने में मदद नहीं की। आप सभी को पता है मुझे किसने जिताया है। मुझे चुना गया है, रूस ने कोई मदद नहीं की है। ट्रंप ने मुलर रिपोर्ट को पूरी तरह से विवादित बताया है।

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax...And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,.....