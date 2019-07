फ्लोरिडा के शॉपिंग मॉल में संदिग्ध विस्फोट, 21 लोग घायल

फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के प्लानटेशन शहर के एक शॉपिंग मॉल में संदिग्ध विस्फोट हुआ। विस्फोट से आसपास के क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। इस मामले में 21 लोग घायल हो गए। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। अग्निशमन विभाग बटालियन के प्रमुख जोएल गॉर्डन के अनुसार शनिवार को लगभग 11.30 बजे विस्फोट की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग वहां तुरंत पहुंचा और राहत कार्य शुरू कर दिया।

अमरीका के प्रतिनिधि जाएंगे यूरोप, उत्तर कोरिया के मुद्दे पर करेंगे बातचीत

Debris everywhere following Gas explosion in Plantation; University Drive is closed. pic.twitter.com/QxVvj0Mrkt