अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने पीएम मोदी को दी जीत की बधाई

वाशिंगटन। आम चुनाव 2019 में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश-दुनिया से बधाई देने का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में अमरीका ( America ) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) की बेटी इवांका ट्रंप ( Ivanka Trump ) ने पीएम मोदी को बधाई दी है। ट्वीट करते हुए इवांका ने लिखा 'नरेंद्र मोदी को शानदार जीत की बधाई! भारत के अद्भुत लोगों के लिए रोमांचक समय अभी आगे है।’ बता दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी को जीत की बधाई दी थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) और उनकी पार्टी भाजपा को उनके BIG चुनावी जीत पर बधाई! पीएम मोदी की वापसी के साथ अमरीका-भारत की साझेदारी के लिए बहुत चीजें हैं। मैं एक साथ हमारे महत्वपूर्ण काम को जारी रखने के लिए तत्पर हूं!’ मालूम हो कि इंवाका ट्रंप जब भारत दौरे पर आईं थी जो मोदी से काफी प्रभावित हुईं थी और मोदी सरकार के काम की भी तारीफ की थी।

