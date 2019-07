पाक पीएम इमरान खान ने खोला बड़ा राज, पुलवामा हमले के पीछे जैश का हाथ

वॉशिंगटन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विदेशी मीडिया के सामने अपने देश की पोल खोली दी। उन्होंने ऐसा सच कबूल किया है,जिससे अब तक पाक का हुकमरान बचता आया था। मंगलवार को इमरान ने कहा कि उनके देश में 40 अलग-अलग आतंकवादी समूह सक्रिय थे। इसके अलावा उन्होंने पुलवामा हमले में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने की सच्चाई को माना है। पुलवामा आतंकी हमले के बारे में इमरान खान ने कहा कि ये एक ऐसा मामला था, जिसे स्थानीय आतंकियों ने अंजाम दिया था। उन्होंने दावा किया कि जैश-ए-मोहम्मद ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है, बल्कि कश्मीर में भी वहां से काम करता है।

कश्मीर पर ट्रंप के बयान ने पाक मीडिया में बढ़ाई हलचल, इमरान की इस तरह हो रही है तारीफ

There were 40 militant groups operating within Pak, says Imran Khan



Read @ANI Story | https://t.co/pWKlE9lKFf pic.twitter.com/t6DfvSBNwW