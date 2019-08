अमरीका में विमान दुर्घटनाग्रस्त, मौत सामने देखकर भी पायलट ने बनाया वीडियो

वाशिंगटन। अमरीका में हुए विमान हादसे में एक युवक और युवती बाल-बाल बच गए। मौत सामने होने के बावजूद दोनों ने विमान से गिरते समय, एक वीडियो तैयार किया था जो अब वायरल हो रहा है। यहां एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया। पानी में गिरने के बाद भी पायलट ने एक वीडियो तैयार किया। यह घटना अमरीका के उत्तरी कैलिफोर्निया की है।

#NEW WATCH the moment the aircraft hit water. Pilot tells me he just got the plane a few weeks ago. He was in the middle of a photo shoot over the coast, when plane lost power. Says there was no real impact, he was able to skip the aircraft along the water. Amazing. #abc7now pic.twitter.com/Sedd5E4cRt