अब कानूनी जंग की तैयारी में ट्रंप! मीडिया को दी धमकी

ट्रंप ने ईरान में अमेरिकी पायलटों को बचाने के हाई-रिस्क अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लीक करने को लेकर पत्रकारों और मीडिया संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्टर अपने स्त्रोत का नाम बताने से मना करते हैं, तो उन्हें जेल हो सकती है। ट्रंप ने कहा, "हम जानकारी लीक करने वाले को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसलिए मीडिया को अपने स्त्रोत का नाम बताना पड़ेगा, वरना जेल जाने पड़ेगा।"