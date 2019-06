मेक्सिको में भीषण सड़क हादसे में 21 की मौत, 30 घायल

मेक्सिको सिटी। उत्तरी अमरीकी देश मेक्सिको ( maxico ) के पूर्वी इलाके में बुधवार को भीषण सड़क हादसा ( road accident ) हो गया जिसमें 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक और बस के टक्कर होने के बाद दोनों गाड़ियों में आग लगने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ है।

VIDEO: A semi-truck and a bus carrying passengers back from a pilgrimage to a Catholic shrine crashed and burst into flames in eastern Mexico's #Veracruz state, killing at least 21 people, officials said pic.twitter.com/zmD2dpM2v9