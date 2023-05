अमरीकी राज्य Montana में बैन के खिलाफ TikTok ने दर्ज किया मुकदमा, बैन हटाने की मांग

Submitted by:

जयपुरPublished: May 23, 2023 11:41:03 am

State Of Montana Vs. TikTok: अमरीका में कुछ समय पहले मोन्टाना राज्य में चाइनीज़ वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए इसे बैन कर दिया गया था। अब इस बैन के खिलाफ टिकटॉक ने एक्शन लेने का फैसला लिया है।

TikTok sues to stop ban in state of Montana