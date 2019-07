विवादों में फंसे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, महिला कांग्रेस सदस्यों को अपने देश वापस जाने की सलाह

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक कांग्रेस की तीन महिला सदस्यों पर नस्लीय टिप्पणी की है । ट्रंप ने रविवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं से कहा कि वह जिस देश से आईं हैं, वहीं वापस चली जाएं।

ट्रंप ने कहा, "इन देशों की सरकारें पूर्ण रूप से तबाह हो चुकी हैं। वह वहीं जाकर सुझाव दें।बेहतर है, वो वापस अपने देश चली जाएं।"

ट्रंप के निशाने पर अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज़, रशीदा तलिब और अयान प्रेसली हैं। वहीं ट्रंप ने हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी को इन महिलाओं का सरदार बताया है।

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......