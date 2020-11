US Election 2020: फ्लोरिडा की जीत रिपब्लिकन उम्मीदवार के लिए क्यों है जरूरी, जानें यहां की अहमियत

नई दिल्ली। अमरीका में अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी ( US Election 2020 ) है। जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा कि राष्ट्रपति की कुर्सी किसे मिलेगी। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता पर काबिज होंगे, या फिर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोए बिडेन व्हाइट हाउस पहुंचेंगे।

हालांकि अभी दोनों ही उम्मीदवारों के बीच अभी कांटे की टक्कर चल रही है और यही हाल रहा तो नतीजों में समय लग सकता है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा ( Florida ) में अहम जीत हासिल कर ली है। दरअसल रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए फ्लोरिडा की जीत काफी मायने रखती है। आईए जानते हैं क्यों रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रपति चुनाव में अहम है फ्लोरिडा की जीत।

पहली बार हो रही इन तीन बातों ने अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव को बनाया खास

US President Donald Trump wins Florida and Iowa



Joe Biden at 205, Trump at 171 ( the winning mark is 270): Reuters

(file pic) pic.twitter.com/LACzMZvqWt