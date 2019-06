जूलियन असांजे पर जल्द कसेगा अमरीकी शिकंजा, ब्रिटिश गृहमंत्री ने प्रत्यर्पण को दी मंजूरी

वॉशिंगटन। संयुक्त राज्य अमरीकी की सरकार ने बुधवार को विकीलीक्स ( wikileaks ) के संस्थापक जूलियन असांजे ( Julian Assange ) के लिए यूनाइटेड किंगडम (UK) को औपचारिक रूप से एक प्रत्यर्पण अनुरोध प्रस्तुत किया था। इसपर गुरुवार को ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। यूके के गृह सचिव साजिद जाविद ( Sajid Javid ) ने अमरीकी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

UK Media: UK Home Secretary, Sajid Javid has signed a request for Julian Assange to be extradited to the US where he faces charges of computer hacking.(File pic) pic.twitter.com/Ri4Y3btHsl