अमेठी के सरकारी स्कूल में अनुसूचित जाति के बच्चों को अलग मिलता है मिड डे मील, शिकायत करने पर प्रधानाध्यापिका करती हैं पिटाई

Caste Discrimination against students in government school of Amethi- अमेठी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय वनपुरवा में दलित छात्रों के साथ जाति आधार पर भेदभाव किया जाता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापिका पर दलति छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव का आरोप लगा है।