उत्तर प्रदेश के अमेठी में 11 वर्षीय बालिका से कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, बालिका 23 नवंबर को खेत में बकरी चराने गई थी। वहां 20 वर्षीय युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

Eleven Year Old Molested Remained Faint for Two Days