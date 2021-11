स्मृति ईरानी के होर्डिंग पर पोस्टर लगाकर लोगों ने पूछा, 13 रुपये किलो शक्कर कब मिलेगी

People in Amethi Put Poster on Smriti Irani Hording About Recession- केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के संसदीय क्षेत्र की जनता ने महंगाई पोस्टर (Poster) चिपका दिए हैं। स्मृति ईरानी के दीपावली (Deepawali) शुभकामनाओं वाली होर्डिंग पर पोस्टर चिपकाते हुए लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि जिले में 13 रुपये किलो चीनी कब मिलेगी।