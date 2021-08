कलयुगी पति ने पत्नी का करवाया रेप, जिंदा जलाने की भी की कोशिश, शिकायत करने पर पुलिस ने डांट कर भगाया

Wife Molested by Friend With Support of Husband No Complain Filed- केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के संसदीय क्षेत्र में खाकी ने शर्मसार कर दिया है। एक कलयुगी पति ने अपने साथी से ही पत्नी का रेप करवा डाला। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी पति ने पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने की कोशिश किया।