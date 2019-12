पाक कारोबारी का दावा,'90 फीसदी अल्पसंख्यक आएंगे भारत, वहां समझते है दोयम दर्जे का नागरिक'

पाई टैक्स व्यापार मेले में पहुंची (National Register Of Citizens) पाकिस्तानी (Pakistani Citizens On CAA) अल्पसंख्यक (CAA Protest) ने (CAA) पत्रिका (NRC Protest) से (Citizenship Amendment Act) साझा (NRC) किया (Citizenship Amendment Act 2019) दर्द (Pakistani Woman On CAA)...