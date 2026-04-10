इन्फ्लुएंसर कमल कौर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड दुबई से गिरफ्तार

यह सनसनीखेज वारदात 11 जून 2025 को बठिंडा के अडेश अस्पताल परिसर में सामने आई थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी, जिसे सोशल मीडिया पर सब कमल कौर भाभी के नाम से जानते थे, अस्पताल की पार्किंग में खड़ी एक कार के अंदर मृत अवस्था में पाई गई थीं। बताया गया कि यह कार लुधियाना में रजिस्टर्ड थी और लंबे समय से मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में खड़ी थी, जिससे मामले ने शुरुआत में ही गंभीर शक पैदा कर दिया था।