Video: पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्धारे पर पत्थरबाजी, सिखों को भगाने और शहर का नाम बदलने की धमकी

(अमृतसर): पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लाहौर के करीब ननकाना साहिब में शुक्रवार दोपहर सैकड़ों की भीड़ ने सिखों के सबसे पवित्र धर्मस्थलों में से एक ननकाना साहिब गुरुद्धारा को घेरकर पत्थरबाजी की। घटना से जुड़े वीडियो में एक कट्टरपंथी ननकाना साहिब से सिखों को भगाने और इस पवित्र शहर का नाम बदलकर गुलाम अली मुस्तफा करने की धमकी देते दिख रहा है।



जानकारी के अनुसार रात 10 बजे भीड़ ने गुरुद्धारे को घेर रखा था। इस वजह से पहली बार गुरुद्धारा ननकाना साहिब में भजन—कीर्तन रद्द करना पड़ा। गुरुद्धारे में गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुपरब के मौके पर अखंड पाठ चल रहा था। इस दौरान सिख समुदाय के कुछ लोग गुरुद्धारे के अंदर फंसे रहे। ननकाना साहिब सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जन्मभूमि है।



पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक इस भीड़ का नेतृत्व एहसान नाम के उस शख्स का परिवार कर रहा था, जिस पर सिख लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करने का आरोप है। इस मामले में 28 अगस्त 2019 को ननकाना साहिब थाने में छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले में एक शख्स को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। वहीं कोर्ट के आदेश पर लड़की को दारुल अमन आश्रय स्थल भेज दिया गया। शुक्रवार को पुलिस ने एहसान के घर पर छापा मारा और एहसान समेत उसके कई परिजनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में 9 जनवरी को सुनवाई होनी है। ननकाना जिला पुलिस अधिकारी इस्माइल खरक के अनुसार कुछ शहरियों ने इस परिवार के खिलाफ झगड़े की आशंका में शिकायत कराई थी।



पुलिस ने सभी आरोपियों को छोड़ा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार रात को प्रदर्शनकारियों और पीटीआइ ननकाना साहिब के अध्यक्ष पीर सरवर शाह के बीच बातचीत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया। पुलिस का दावा है कि इसके बाद प्रदर्शनकारी मौके से चले गए।

गुरुद्धारे की सुरक्षा सुनिश्चित करे पाक

विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारत पवित्र स्थान पर तोड़फोड़ और ऐसे अपवित्र कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। हम पाकिस्तानी सरकार से सिख समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करते हैं। सिख समुदाय पर हमला करने वालों पर सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह मामला सामने आने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर गुरुद्धारे और सिख समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की।

नगर कीर्तन की अनुमति नहीं

