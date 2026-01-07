चॉकलेट का लालच, हैवानियत की हद और पुलिस एनकाउंटर: 4 साल की मासूम से की दरिंदगी

4 साल की मासूम से की दरिंदगी | Image - FB/@AmrohaPolice
4 Year Old Innocent Girl Raped Amroha:उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। हसनपुर तहसील क्षेत्र के सैदनंगली थाना इलाके में एक 48 वर्षीय व्यक्ति ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल बन गया।
पीड़ित बच्ची मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली है। कुछ दिन पहले ही वह अपनी नानी के घर सैदनंगली थाना क्षेत्र में आई थी। मंगलवार शाम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोसी गांव कुंदरकी भूड़ निवासी गजेंद्र सिंह पुत्र मल्लाह सिंह (48) ने उसे चॉकलेट दिलाने का लालच दिया और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
आरोपी बच्ची को घर से करीब 200 मीटर दूर स्थित नहर के किनारे ले गया। वहां उसने बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को आरोपी वहीं छोड़कर फरार हो गया। मासूम दर्द से तड़पती रही और खून से लथपथ हालत में वहीं पड़ी रही।
जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश में निकल पड़े। करीब एक घंटे बाद शाम लगभग 7 बजे बच्ची नहर किनारे बदहवास और बेहोशी की हालत में मिली। उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और शरीर पर खरोंच के निशान थे।
परिजन बच्ची को तत्काल नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें हैं और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।
घटना की सूचना मिलते ही एसपी अमित कुमार आनंद और सैदनंगली थाना प्रभारी विकास सेहरावत पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। एक फुटेज में आरोपी बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके आधार पर उसकी पहचान की गई।
पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित कीं। सर्विलांस और स्थानीय इनपुट की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई। बुधवार सुबह करीब 6 बजे आरोपी की मौजूदगी बेगपुर मुंडा नहर के पास मिली।
पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी की एक गोली बुलेटप्रूफ जैकेट पहने दरोगा को लगी, जिससे उनकी जान बाल-बाल बच गई।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। पुलिस ने उसे पकड़कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोपी के पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है।
एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इलाज पूरा होने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
परिजनों ने बताया कि बच्ची की मां की शादी करीब 6 साल पहले बिजनौर में हुई थी। डेढ़ साल पहले विवाद के बाद माता-पिता का तलाक हो गया। इसके बाद बच्ची कुछ समय मां के साथ रही और फिर नानी के घर भेज दी गई।
