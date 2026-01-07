चॉकलेट का लालच, हैवानियत की हद और पुलिस एनकाउंटर: 4 साल की मासूम से की दरिंदगी

4 Year Old Innocent Girl Raped Amroha:उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। हसनपुर तहसील क्षेत्र के सैदनंगली थाना इलाके में एक 48 वर्षीय व्यक्ति ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल बन गया।