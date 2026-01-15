हाईवे पर तेज रफ्तार बोलेरो का तांडव: ऑटो में बैठे युवक को उड़ाया, अमरोहा में 10 फीट दूर गिरकर मौत

हाईवे पर तेज रफ्तार बोलेरो का तांडव | Image Video Grab
Bolero hit auto youth death Amroha: अमरोहा जिले में नेशनल हाईवे-9 के किनारे सर्विस रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बेकाबू रफ्तार से आ रही बोलेरो ने चलती ऑटो में बैठे एक युवक को साइड से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक उछलकर करीब 10 फीट दूर जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के मुताबिक, ऑटो गजरौला से बृजघाट की ओर जा रहा था। बिजोरा ढाल के पास सीएनजी पंप से गैस भरवाने के बाद ऑटो सर्विस लेन पर आगे बढ़ा। ऑटो में चालक समेत कुल 9 लोग सवार थे। पीछे की सीट पर 5 लोग बैठे थे, जबकि 3 यात्री चालक के पास बैठे थे।
चालक के दाईं ओर बिजोरा गांव निवासी जितेंद्र बैठे थे, जो पैर बाहर की ओर लटकाकर सफर कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई बोलेरो ने ऑटो को ओवरटेक करते हुए साइड से टक्कर मार दी। टक्कर सीधे जितेंद्र के पैर में लगी, जिससे संतुलन बिगड़ा और वह ऑटो से उछलकर सिर के बल सड़क पर जा गिरे।
हादसे के बाद ऑटो में सवार अन्य लोग तुरंत नीचे उतरे, लेकिन तब तक जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। सिर में गहरी चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो में सवार तीन अन्य यात्रियों को भी हल्की चोटें आई हैं।
टक्कर मारने के बाद बोलेरो चालक बिना रुके फुल स्पीड में गाड़ी लेकर फरार हो गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने वाहन और चालक की पहचान शुरू कर दी है।
मृतक जितेंद्र गजरौला में हसनपुर रोड पर इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग और सेल्फ लगाने की दुकान चलाते थे। उनकी शादी करीब 18 साल पहले हुई थी। परिवार में पत्नी पूनम के अलावा दो बेटियां और दो बेटे हैं। अचानक हुई इस मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
पुलिस ने बताया कि मृतक के भाई महेश कुमार की तहरीर पर अज्ञात बोलेरो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।
