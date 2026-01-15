हाईवे पर तेज रफ्तार बोलेरो का तांडव: ऑटो में बैठे युवक को उड़ाया, अमरोहा में 10 फीट दूर गिरकर मौत

Bolero hit auto youth death Amroha: अमरोहा जिले में नेशनल हाईवे-9 के किनारे सर्विस रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बेकाबू रफ्तार से आ रही बोलेरो ने चलती ऑटो में बैठे एक युवक को साइड से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक उछलकर करीब 10 फीट दूर जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।