अमरोहा में बिजली बिल का वो झगड़ा, जिसने सगे भाइयों के रिश्तों में डाल दी दरार, जमकर बरसे लाठी-डंडे

इस घटना ने स्थानीय लोगों और परिवारों के लिए एक अहम संदेश छोड़ा है। छोटे-छोटे विवादों को गुस्से में हल करने से केवल नुकसान और तनाव बढ़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू झगड़ों को बातचीत, समझौते से ही सुलझाना चाहिए। अमरोहा की इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिजली बिल या किसी अन्य मामूली मुद्दे पर जल्दबाजी और हिंसा कोई समाधान नहीं है। लोगों को संयम और धैर्य से काम लेना ही सुरक्षित और बुद्धिमानी भरा कदम माना जाएगा।