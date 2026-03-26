अमरोहा में बिजली बिल का वो झगड़ा, जिसने सगे भाइयों के रिश्तों में डाल दी दरार, जमकर बरसे लाठी-डंडे

सगे भाइयों के बीच विवाद हिंसक..
Brothers Fight Amroha: यूपी के अमरोहा जिले में बिजली बिल को लेकर दो सगे भाइयों के बीच मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। लाठी-डंडों से भरी इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने मोहल्ले में हड़कंप मचा दिया। अब सवाल यह उठता है कि छोटी-सी बात पर इतनी हिंसा कैसे हो गई और स्थानीय प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठा रहा है।
आपको बता दें कि नगर के मोहल्ला अफगानान से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां दो सगे भाइयों के बीच बिजली बिल को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। जानकारी के अनुसार, दोनों भाइयों का बिजली बिल बकाया होने के कारण बिजली आपूर्ति काट दी गई थी। इसी बात को लेकर शुरुआत में केवल आपसी कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते यह विवाद शारीरिक संघर्ष में बदल गया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों भाई आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर लाठी-डंडे से हमला करने लगे। इस हिंसक भिड़ंत में दोनों को मामूली चोटें आईं। पड़ोसियों और मोहल्लेवासियों ने बीच-बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को अलग किया।
घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों भाई गुस्से में एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं और स्थानीय लोग उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं।
थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि घटना की तहरीर प्राप्त हो चुकी है और इसकी आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मामूली घरेलू विवाद भी जल्दी हिंसक रूप ले सकते हैं और इसे हल करने में जल्दबाजी और गुस्सा खतरनाक साबित हो सकता है।
इस घटना ने स्थानीय लोगों और परिवारों के लिए एक अहम संदेश छोड़ा है। छोटे-छोटे विवादों को गुस्से में हल करने से केवल नुकसान और तनाव बढ़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू झगड़ों को बातचीत, समझौते से ही सुलझाना चाहिए। अमरोहा की इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिजली बिल या किसी अन्य मामूली मुद्दे पर जल्दबाजी और हिंसा कोई समाधान नहीं है। लोगों को संयम और धैर्य से काम लेना ही सुरक्षित और बुद्धिमानी भरा कदम माना जाएगा।
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