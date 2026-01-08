कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली छात्रा, फुफेरा भाई लेकर फरार हुआ, साथ में ममेरी बहन भी लापता

कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली छात्रा | Image Source - Pinterest
College Student Missing Amroha: यूपी के अमरोहा जिले में कॉलेज जाने के बहाने घर से निकली एक 21 वर्षीय छात्रा और उसकी 19 वर्षीय ममेरी बहन के अचानक लापता हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों बहनें सुबह घर से निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटीं, जिससे परिजनों की चिंता गहराती चली गई।
पांच जनवरी की सुबह करीब दस बजे छात्रा ने जरूरी काम से कॉलेज जाने की बात कही और अपनी ममेरी बहन को साथ लेकर घर से निकली। दोपहर तक जब दोनों वापस नहीं लौटीं तो परिजनों ने फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ मिले।
चिंता बढ़ने पर परिजनों ने छात्रा के कॉलेज और उसकी सहपाठियों से संपर्क किया। पूछताछ में पता चला कि छात्रा उस दिन कॉलेज पहुंची ही नहीं थी। यह जानकारी मिलते ही परिजनों के होश उड़ गए और उन्होंने तत्काल दोनों की तलाश शुरू कर दी।
यह पूरा मामला देहात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। लापता 21 वर्षीय युवती स्थानीय डिग्री कॉलेज में बीए की छात्रा है। वहीं उसकी 19 वर्षीय ममेरी बहन संभल जिले के एक गांव की निवासी है, जो छुट्टियों के चलते अपनी बुआ के घर आई हुई थी।
काफी तलाश के बावजूद जब दोनों बहनों का कोई सुराग नहीं मिला तो पीड़ित किसान पिता ने सिरसागढ़ पंडकी निवासी नितिन पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि नितिन, जो छात्रा का फुफेरा भाई है, दोनों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
परिजनों के अनुसार नितिन और 21 वर्षीय छात्रा के बीच काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी ममेरी बहन को भी थी। बताया जा रहा है कि ममेरी बहन इस रिश्ते की राजदार थी और दोनों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था।
स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि ममेरी बहन का भी किसी अन्य युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि दोनों बहनें अपने-अपने प्रेमियों के साथ घर से फरार हुई हैं, हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
सीओ अवध भदौरिया ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपी नितिन के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और जल्द ही दोनों युवतियों को बरामद करने का दावा किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग