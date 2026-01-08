कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली छात्रा, फुफेरा भाई लेकर फरार हुआ, साथ में ममेरी बहन भी लापता

College Student Missing Amroha: यूपी के अमरोहा जिले में कॉलेज जाने के बहाने घर से निकली एक 21 वर्षीय छात्रा और उसकी 19 वर्षीय ममेरी बहन के अचानक लापता हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों बहनें सुबह घर से निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटीं, जिससे परिजनों की चिंता गहराती चली गई।