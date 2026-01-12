बच्चों की चीखों के बीच चली लाठियां, कोर्ट क्लर्क की पत्नी के सामने पीटकर हत्या; कार-बाइक टक्कर से शुरू हुआ विवाद

मृतक की पहचान 38 वर्षीय राशिद के रूप में हुई है, जो सिविल जज जूनियर डिवीजन अमरोहा की अदालत में क्लर्क के पद पर तैनात थे। वे अमरोहा नगर के मोहल्ला नल के निवासी थे। रविवार दोपहर वे अपनी कार से सफर कर रहे थे, जिसमें उनकी पत्नी रुखसार (35), चार वर्षीय बेटी मायरा, आठ वर्षीय बेटा आरिश, दो वर्षीय बेटा अम्माद और भतीजा सलमान भी मौजूद था। अचानक हुई टक्कर के बाद जब राशिद कार से बाहर निकले, तो विवाद ने खतरनाक मोड़ ले लिया।