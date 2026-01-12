बच्चों की चीखों के बीच चली लाठियां, कोर्ट क्लर्क की पत्नी के सामने पीटकर हत्या; कार-बाइक टक्कर से शुरू हुआ विवाद

कोर्ट क्लर्क की पत्नी के सामने पीटकर हत्या..
Court Clerk Murder Amroha:उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक न्यायिक कर्मचारी की उसकी पत्नी और मासूम बच्चों के सामने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।
यह वारदात डिडौली कोतवाली क्षेत्र के संभल चौराहे के पास हुई, जहाँ कार और बाइक की टक्कर के बाद शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में हिंसक झगड़े में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद इतना बढ़ गया कि बाइक सवारों ने कार चालक को घेर लिया और सरेराह मारपीट शुरू कर दी।
मृतक की पहचान 38 वर्षीय राशिद के रूप में हुई है, जो सिविल जज जूनियर डिवीजन अमरोहा की अदालत में क्लर्क के पद पर तैनात थे। वे अमरोहा नगर के मोहल्ला नल के निवासी थे। रविवार दोपहर वे अपनी कार से सफर कर रहे थे, जिसमें उनकी पत्नी रुखसार (35), चार वर्षीय बेटी मायरा, आठ वर्षीय बेटा आरिश, दो वर्षीय बेटा अम्माद और भतीजा सलमान भी मौजूद था। अचानक हुई टक्कर के बाद जब राशिद कार से बाहर निकले, तो विवाद ने खतरनाक मोड़ ले लिया।
परिजनों के मुताबिक, बाइक सवारों ने राशिद को गर्दन पकड़कर कार से बाहर खींच लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पत्नी रुखसार हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाती रहीं, बच्चे डर से चीखते रहे, लेकिन हमलावरों ने किसी की एक न सुनी। लगातार मारपीट के दौरान राशिद की हालत बिगड़ती चली गई और कुछ ही देर में उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस निर्मम वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें कलीम, शान, कसीम, नसीम और तीन अज्ञात शामिल हैं।
दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं और बम्बूगढ़ से संभल चौराहे तक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
