अमरोहा में गौवंश सुरक्षा को हाईटेक कवच: डीएम निधि गुप्ता वत्स ने किया सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन

Cow Protection Amroha: अमरोहा जनपद में गौवंश की सुरक्षा और देखभाल को सशक्त बनाने के लिए प्रशासन ने एक अहम और आधुनिक पहल की शुरुआत की है। विकास भवन स्थित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में अत्याधुनिक सेंट्रल सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स द्वारा फीता काटकर किया गया। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से जिले के सभी गौ आश्रय स्थलों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है, जिससे गौवंश की स्थिति पर अब चौबीसों घंटे नजर रखी जा सकेगी। यह कदम न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि गौ संरक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएगा।