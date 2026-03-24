अमरोहा में ‘गैंगवार’ जैसी वारदात: क्रिकेट विवाद में 10 राउंड फायरिंग, पूर्व प्रधान का भतीजा लहूलुहान

सूत्रों के अनुसार, झगड़े में एक पक्ष के करीब एक दर्जन लोग शामिल हो गए। उन्होंने दूसरे पक्ष पर लाठी-डंडों से हमला किया। इसी बीच फायरिंग भी हुई, जिसमें अजीम और राहत नामक दो ग्रामीण घायल हो गए। हमले की तेज़ी देखकर आसपास के लोग सहम गए और तुरंत पुलिस को सूचित किया। यह घटना न केवल खेतापुर गांव बल्कि आसपास के मोहल्लों में भी चर्चा का विषय बन गई है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जो दिखाता है कि विवाद किस कदर हिंसक रूप ले चुका था।