अमरोहा में ‘गैंगवार’ जैसी वारदात: क्रिकेट विवाद में 10 राउंड फायरिंग, पूर्व प्रधान का भतीजा लहूलुहान

अमरोहा में 'गैंगवार' जैसी वारदात | Image Video Grab
Cricket Violence Amroha: अमरोहा जिले के नौगांवा सादात क्षेत्र के खेतापुर गांव में सोमवार की रात करीब 11 बजे एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार, गांव के बच्चे मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी पूर्व प्रधान का भतीजा वहां पहुंचा और बच्चों के साथ शुरू हुए हल्के झगड़े को बढ़ाते हुए विवाद को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने विवाद के दौरान कहा, "मुझे जानते नहीं हो," जिससे माहौल और गर्म हो गया। यह मामूली झगड़ा जल्द ही दोनों पक्षों के आमने-सामने आने और हाथापाई में बदल गया।
सूत्रों के अनुसार, झगड़े में एक पक्ष के करीब एक दर्जन लोग शामिल हो गए। उन्होंने दूसरे पक्ष पर लाठी-डंडों से हमला किया। इसी बीच फायरिंग भी हुई, जिसमें अजीम और राहत नामक दो ग्रामीण घायल हो गए। हमले की तेज़ी देखकर आसपास के लोग सहम गए और तुरंत पुलिस को सूचित किया। यह घटना न केवल खेतापुर गांव बल्कि आसपास के मोहल्लों में भी चर्चा का विषय बन गई है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जो दिखाता है कि विवाद किस कदर हिंसक रूप ले चुका था।
घायल अजीम और राहत को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति स्थिर बताई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस की सक्रियता के कारण किसी और अप्रिय घटना को रोका जा सका।
थाना प्रभारी बालिंद्र कुमार ने बताया कि त्वरित कार्रवाई के तहत पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से एक तमंचा भी बरामद किया गया। इस मामले में कुल 12 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। वहीं, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे विवादों से दूर रहें और किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें।
गांव में हुई इस घटना ने लोगों में दहशत फैला दी है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी खेल का विवाद हिंसक रूप न ले, इसके लिए प्रशासन को गांव में निगरानी बढ़ानी चाहिए। वहीं, पुलिस ने भी स्पष्ट किया कि इस तरह के हिंसक घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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