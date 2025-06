अमरोहा जिले को मिलेंगी 12 नई रोडवेज बसें, ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा लाभ, परिवहन व्यवस्था होगी सुदृढ़

Amroha News: यूपी के अमरोहा जिले को जल्द ही 12 नई रोडवेज बसें मिलेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा का अनुभव होगा।

अमरोहा•Jun 16, 2025 / 11:48 am• Mohd Danish

अमरोहा जिले को मिलेंगी 12 नई रोडवेज बसें | Image Source – Social Media

Amroha district will get 12 new roadways buses: अमरोहा जिले की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। जल्द ही अमरोहा को 12 नई रोडवेज बसें मिलने जा रही हैं, जो जिले के विभिन्न रूटों पर संचालित की जाएंगी। इससे खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों के यात्रियों को राहत मिलेगी।

ग्रामीण इलाकों को मिलेगी राहत एआरएम अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन की योजना है कि ऐसे सभी स्थानों पर बस सेवाएं शुरू की जाएं, जहां अभी तक सरकारी परिवहन की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। वर्तमान में कई ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बसों की कमी के चलते लोगों को निजी वाहनों या महंगे साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। 12 नई बसों के शामिल होने से यह समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव नई बसों के संचालन से न केवल यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा मिलेगी, बल्कि बसों की संख्या बढ़ने से प्रतीक्षा अवधि भी कम होगी। नियमित अंतराल पर बसों के संचालन से यात्रियों को समय की बचत होगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बन जाएगी। जिले की आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा परिवहन विभाग का मानना है कि इस पहल से जहां एक ओर आम जनता को सीधी सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर जिले की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। एआरएम ने बताया कि बसों के संचालन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जैसे ही बसें उपलब्ध होंगी, उन्हें निर्धारित रूटों पर चलाया जाएगा।