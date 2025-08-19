Amroha News: नकली वीट क्रीम और हार्पिक की बिक्री का पर्दाफाश, दो भाइयों पर केस दर्ज, जानें पूरा मामला

Fake wheat cream harpic bust in amroha: यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला शहर में नकली वीट क्रीम, हार्पिक और कोलिन की बिक्री का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली स्थित कंपनी के मैनेजर तौकीर चौधरी को सूचना मिली थी कि गजरौला में कंपनी के नकली उत्पाद बेचे जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मैनेजर ने स्थानीय पुलिस की मदद से बस्ती मार्ग पर स्थित एक जनरल स्टोर में छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान मोहल्ला जलालनगर के रहने वाले दो सगे भाई अनवार और दिलशाद की दुकानों से बड़ी मात्रा में नकली सामान बरामद किया गया। बरामद नकली सामान में मुख्य रूप से वीट क्रीम, हार्पिक और कोलिन शामिल थे, जो आम ग्राहकों को धोखा देने के उद्देश्य से बेचे जा रहे थे।
एसएसआई बृजेश कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दोनों आरोपी सत्तार के पुत्र बताए जा रहे हैं। कंपनी मैनेजर ने पुलिस को तहरीर देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
कंपनी मैनेजर और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने नकली उत्पादों की बिक्री को रोकने में अहम भूमिका निभाई। यह घटना ग्राहकों और उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि वह किसी भी संदिग्ध उत्पाद की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।