Amroha News: नकली वीट क्रीम और हार्पिक की बिक्री का पर्दाफाश, दो भाइयों पर केस दर्ज, जानें पूरा मामला

Fake wheat cream harpic bust in amroha: यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला शहर में नकली वीट क्रीम, हार्पिक और कोलिन की बिक्री का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली स्थित कंपनी के मैनेजर तौकीर चौधरी को सूचना मिली थी कि गजरौला में कंपनी के नकली उत्पाद बेचे जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मैनेजर ने स्थानीय पुलिस की मदद से बस्ती मार्ग पर स्थित एक जनरल स्टोर में छापेमारी की।