लाठी-डंडों से पीट-पीटकर की थी हत्या, अब मिला इंसाफ; 4 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

Farmer murder case Amroha: यूपी के अमरोहा में नौ साल पहले हुए चर्चित किसान हत्याकांड में आखिरकार न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने एक ही परिवार के चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर कुल 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव हरियाना का है, जहां 8 सितंबर 2015 की शाम करीब 5:30 बजे हुई वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया था।