Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

लाठी-डंडों से पीट-पीटकर की थी हत्या, अब मिला इंसाफ; 4 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

Amroha News: अमरोहा के सैदनगली थाना क्षेत्र में नौ साल पुराने किसान हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक ही परिवार के चार दोषियों को उम्रकैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Nov 13, 2025

amroha farmer murder case 4 convicted life imprisonment

लाठी-डंडों से पीट-पीटकर की थी हत्या | Image Source - Pexels

Farmer murder case Amroha: यूपी के अमरोहा में नौ साल पहले हुए चर्चित किसान हत्याकांड में आखिरकार न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने एक ही परिवार के चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर कुल 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव हरियाना का है, जहां 8 सितंबर 2015 की शाम करीब 5:30 बजे हुई वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया था।

डेयरी से लौटते वक्त रास्ते में घेरकर किया था हमला

घटना के दिन गांव निवासी अब्दुल गनी और उनके तहेरे भाई अब्दुल रहीम गांव की डेयरी से दूध बेचकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही इसरार, फुरकान, मुख्तयार, आस मोहम्मद उर्फ नन्हे और दिलशाद ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। हमला इतना घातक था कि अब्दुल रहीम गंभीर रूप से घायल हो गए।

परिवार की चीख-पुकार के बीच नहीं रुके हमलावर

शोरगुल सुनकर अब्दुल रहीम का परिवार मौके पर पहुंचा और बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया। घायल अब्दुल रहीम को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज, फायरिंग नहीं बल्कि पिटाई से हुई मौत

पहले पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था कि हत्या गोली मारकर की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि मौत लाठी-डंडों की चोटों से हुई है। इस तथ्य को दोषी पक्ष ने अपने बचाव में रखा, लेकिन अदालत ने माना कि चाहे गोली से या पिटाई से अब्दुल रहीम की हत्या जानबूझकर की गई थी। अदालत ने कहा कि हत्या के पीछे साफ तौर पर रंजिश और मारने की नीयत थी।

अदालत में चली लंबी सुनवाई, एक आरोपी की बीच में हुई मौत

इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंदर गर्ग ने मुकदमे की पैरवी की। सुनवाई के दौरान आरोपी इसरार की मौत हो गई, जबकि शेष चार फुरकान, मुख्तयार, आस मोहम्मद उर्फ नन्हे और दिलशाद को अदालत ने दोषी करार दिया। सभी को उम्रकैद की सजा और 15-15 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया गया।

पीड़ित परिवार की जिद ने दिलाया इंसाफ

परिवार ने लगातार इस मामले की पैरवी की और न्याय की मांग जारी रखी। लंबे समय बाद अदालत ने परिवार की दलीलों और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि हत्या का अपराध साबित हो चुका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 10:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / लाठी-डंडों से पीट-पीटकर की थी हत्या, अब मिला इंसाफ; 4 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट ने छीना बेटी का सहारा: ‘पापा घर आते हैं’ रील बनाने वाली आराध्या अब पूछती है- पापा कब लौटेंगे?

delhi blast father daughter reel ashok kumar lokesh agarwal tragic death story
अमरोहा

10 साल पुराने हत्याकांड में अमरोहा कोर्ट का फैसला, पिता-बेटों समेत चार को उम्रकैद; 40-40 हजार जुर्माना

amroha murder case father sons life imprisonment 10 year old court verdict
अमरोहा

Delhi Blast: दिल्ली कार ब्लास्ट! यूपी के दो दोस्तों की एक साथ गई जान, पूरे प्रदेश में सुरक्षा अलर्ट तेज

delhi car blast up two friends from Amroha lost their lives
अमरोहा

Delhi Blast: भाई, अब दिल्ली नहीं रहने देती…अशोक की आखिरी कॉल, कुछ घंटे बाद ब्लास्ट में हो गई मौत

car blast near red for,lal qila news today,blast near lal quila,breaking news delhi,lal quila metro,lal killa,delhi current news,attack in delhi,delhi red fort explosion,red alert delhi,delhi red alert,delhi car explosion,delhi today news,chandni chowk news today,delhi bom blast,news delhi today,lal qila latest news,redfort explosion, amroha news
अमरोहा

दिल्ली ब्लास्ट में अमरोहा के युवक की मौत, आगरा-गाजियाबाद-देवरिया के 3 घायल; यूपी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

delhi blast amroha man killed up high alert lal qila explosion case
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.