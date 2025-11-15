अफेयर की रंजिश में किसान की हत्या: दो भाइयों ने गला दबाकर शव पेड़ पर लटकाया; पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने इंदर की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की। वर्ष 2020 में दोनों भाइयों की बहन सीमा ने आत्महत्या कर ली थी और उनके मुताबिक उस घटना में इंदर के दखल को वे जिम्मेदार मानते थे। इसके अलावा, मृतक इंदर के पवन के परिवार की एक महिला के साथ कथित संबंध होने से पवन बेहद नाराज रहता था और कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी दे चुका था।