अफेयर की रंजिश में किसान की हत्या: दो भाइयों ने गला दबाकर शव पेड़ पर लटकाया; पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Amroha farmer murder case: अमरोहा जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब 4 नवंबर को वन विभाग के जंगल में एक किसान का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान लुहारी खादर गांव के रहने वाले लगभग 45 वर्षीय इंदर पुत्र छुट्टन खड़कवंशी के रूप में हुई। इंदर के पिता ने 3 नवंबर को उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस तलाश में जुटी थी।
पहले नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तस्वीर बदल दी। रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि मौत का कारण गला दबाना था, जिसके बाद हसनपुर पुलिस ने तुरंत हत्या का केस दर्ज कर जांच को तेज कर दिया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने हत्याकांड का खुलासा करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया।
पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्धों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस की नजर लुहारी खादर निवासी पवन पुत्र जगदीश और उसके भाई कमल पुत्र जगदीश पर गई, जो इस समय गढ़ावली, हापुड़ में रहते थे। दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें पूरी सच्चाई सामने आ गई।
पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने इंदर की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की। वर्ष 2020 में दोनों भाइयों की बहन सीमा ने आत्महत्या कर ली थी और उनके मुताबिक उस घटना में इंदर के दखल को वे जिम्मेदार मानते थे। इसके अलावा, मृतक इंदर के पवन के परिवार की एक महिला के साथ कथित संबंध होने से पवन बेहद नाराज रहता था और कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी दे चुका था।
योजना के अनुसार, 2 नवंबर की रात करीब 10:30 बजे दोनों भाई खेत पर बने टांड पर पहुंचे, जहां इंदर नशे में सो रहा था। पवन ने इंदर के सीने पर बैठकर उसे बुरी तरह पीटा, जबकि कमल ने उसे पकड़े रखा। इसके बाद पवन ने गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को छिपाने के लिए दोनों ने शव को पेड़ से लटका दिया, ताकि मामला आत्महत्या लगे।
हत्याकांड का पर्दाफाश होने के बाद एसपी अमित कुमार आनंद ने जांच टीम को 15,000 रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। पुलिस अब दोनों आरोपियों को न्यायिक कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश कर रही है।
