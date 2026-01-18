18 जनवरी 2026,

रविवार

अमरोहा

Amroha Accident: अमरोहा में नेशनल हाईवे-9 पर भीषण टक्कर, 10 वाहन भिड़े, 15 से ज्यादा घायल

Amroha Accident: अमरोहा में घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे-9 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां करीब 10 वाहन आपस में टकरा गए और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस और एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और क्रेन की मदद से यातायात को सुचारु कराया।

Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Jan 18, 2026

amroha fog accident nh9 10 vehicles crash

Amroha Accident: अमरोहा में नेशनल हाईवे-9 पर भीषण टक्कर..

Amroha Accident News Today: अमरोहा जिले में घने कोहरे ने रविवार सुबह एक बार फिर सड़क पर चल रहे लोगों के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया। नेशनल हाईवे-9 पर गजरौला थाना क्षेत्र में सुबह करीब साढ़े आठ बजे अचानक विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते चले गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ ही सेकंड में हाईवे पर तेज आवाजों के साथ टक्कर की श्रृंखला शुरू हो गई और देखते ही देखते लगभग 10 वाहन हादसे का शिकार हो गए। इस भीषण दुर्घटना में 15 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ी।

हाईवे पर मची अफरा-तफरी

हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हाईवे पर लंबा जाम लग गया और दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को स्ट्रेचर और निजी वाहनों की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि कई घायलों की स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे की मुख्य वजह घना कोहरा था, जिसके कारण आगे चल रहे वाहनों की दूरी का सही अंदाजा नहीं लग सका। दृश्यता इतनी कम थी कि ड्राइवरों को अचानक ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला और वाहन एक-दूसरे से टकराते चले गए। इस कारण हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और यात्रियों को घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

क्रेन से हटाए गए क्षतिग्रस्त वाहन

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने का अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद धीरे-धीरे यातायात को सामान्य किया गया। सर्किल सीओ अंजली कटारिया ने जानकारी दी कि अधिकतर यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और वे इलाज के बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वाहन चालकों से घने कोहरे के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है।

Published on:

18 Jan 2026 01:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / Amroha Accident: अमरोहा में नेशनल हाईवे-9 पर भीषण टक्कर, 10 वाहन भिड़े, 15 से ज्यादा घायल

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

