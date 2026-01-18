Amroha Accident: अमरोहा में नेशनल हाईवे-9 पर भीषण टक्कर, 10 वाहन भिड़े, 15 से ज्यादा घायल

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने का अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद धीरे-धीरे यातायात को सामान्य किया गया। सर्किल सीओ अंजली कटारिया ने जानकारी दी कि अधिकतर यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और वे इलाज के बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वाहन चालकों से घने कोहरे के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है।