अमरोहा गैस रिसाव कांड! फैक्ट्री से निकला जहरीला धुआं, सांस लेने में परेशानी से हड़कंप, पूरे शहर में दहशत

एडीएम गरिमा सिंह ने बताया कि गैस रिसाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और इस मामले में एनडीआरएफ टीम से भी संपर्क किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि फैक्ट्री में हुए रिसाव की पूरी जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, एम्बुलेंस प्रभारी एमपी सुखवीर सिंह ने कहा कि हादसे की सूचना पर 108 और 102 दोनों एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी हैं।