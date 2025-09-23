अमरोहा गैस रिसाव कांड! फैक्ट्री से निकला जहरीला धुआं, सांस लेने में परेशानी से हड़कंप, पूरे शहर में दहशत

Amroha chemical factory gas leak: अमरोहा जिले के गजरौला कस्बे से सोमवार देर रात बड़ी खबर आई, जहां वेस्ट क्रॉप प्राइवेट लिमिटेड नामक केमिकल फैक्ट्री से अचानक गैस रिसाव शुरू हो गया। इस फैक्ट्री में पेस्टिसाइड्स का निर्माण होता है। जैसे ही गैस फैक्ट्री से बाहर निकली, धुआं पूरे इलाके में फैल गया और शहर में अफरा-तफरी मच गई।
रात करीब साढ़े 10 बजे के आसपास रिसाव शुरू हुआ। उस समय फैक्ट्री की शाम की शिफ्ट में अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे थे। अचानक जहरीली गैस का रिसाव होते देख सभी कर्मचारी घबराकर बाहर भाग निकले। कंपनी की फायर ब्रिगेड टीम ने तुरंत गैस रिसाव रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।
गैस का असर इतना तेज था कि गजरौला की सड़कों पर घना धुआं छा गया। नाईपुरा, अल्लीपुर, सुल्तान नगर, लक्ष्मी नगर, अतरपुरा और बसंत विहार जैसे मोहल्लों के लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी होने लगी। अचानक आंखों और गले में जलन होने से लोग घरों से बाहर निकल आए और सड़क पर जमा हो गए।
स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि शिकायत देने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर देर से पहुंचे। गुस्साए लोगों ने फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया और तुरंत कार्रवाई की मांग की। करीब एक घंटे तक फैक्ट्री के गेट पर जमकर हंगामा हुआ।
सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रिसाव को नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गई। एडीएम गरिमा सिंह और एसडीएम धनौरा विभा श्रीवास्तव भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल फैक्ट्री के बाहर दो 108 एम्बुलेंस और दो दमकल की गाड़ियां तैनात की गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
एडीएम गरिमा सिंह ने बताया कि गैस रिसाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और इस मामले में एनडीआरएफ टीम से भी संपर्क किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि फैक्ट्री में हुए रिसाव की पूरी जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, एम्बुलेंस प्रभारी एमपी सुखवीर सिंह ने कहा कि हादसे की सूचना पर 108 और 102 दोनों एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी हैं।
गजरौला में जहरीली गैस फैलने से लोग घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मास्क लगाने और खुले में ज्यादा समय न बिताने की सलाह दी है। शहर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और लोग प्रशासन से तत्काल समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।