अमरोहा में गंगा नहर में अवैध स्नान, आस्था के नाम पर लोग नहर में कूदे, अधिकारियों ने चेताया, कई जानें जा चुकी हैं

Amroha News: अमरोहा के सैद नगली थाना क्षेत्र में मध्य गंगा नहर में अवैध स्नान का मामला सामने आया है। बच्चों सहित कई लोग नहर में डुबकी लगाते दिखे, जिससे सुरक्षा मानकों की अनदेखी साफ नजर आई। स्थानीय लोगों ने इसे गंगा का अंश मानकर आस्था से जोड़ते हुए स्नान को उचित बताया।