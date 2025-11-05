Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा में गंगा नहर में अवैध स्नान, आस्था के नाम पर लोग नहर में कूदे, अधिकारियों ने चेताया, कई जानें जा चुकी हैं

Amroha News: यूपी के अमरोहा में मध्य गंगा नहर में अवैध स्नान करते लोगों की भीड़ देखी गई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। खतरे और पिछले हादसों के बावजूद लोग आस्था और आनंद के नाम पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Nov 05, 2025

amroha ganga canal illegal bathing safety violation

अमरोहा में गंगा नहर में अवैध स्नान | AI Generated Image

Amroha News: अमरोहा के सैद नगली थाना क्षेत्र में मध्य गंगा नहर में अवैध स्नान का मामला सामने आया है। बच्चों सहित कई लोग नहर में डुबकी लगाते दिखे, जिससे सुरक्षा मानकों की अनदेखी साफ नजर आई। स्थानीय लोगों ने इसे गंगा का अंश मानकर आस्था से जोड़ते हुए स्नान को उचित बताया।

बच्चे भी पानी में कूदे

क्षेत्र के कई हिस्सों में लोग नहर में बिना रोक-टोक स्नान करते दिखाई दिए। चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। पानी की गहराई और तेज बहाव के बावजूद लोग जोखिम उठाने से नहीं हिचके।

कम पानी होने से बढ़ा उत्साह

इस समय नहर में पानी का स्तर सामान्य से कम है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कम पानी होने के कारण खतरा भी कम है, इसीलिए लोग बेखौफ होकर नहाने पहुंच रहे हैं।

नहर में पहले भी हो चुकी हैं कई मौतें

पूर्व में नहर में नहाने की कोशिश करने वाले कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद लोग खतरों से सबक नहीं ले रहे हैं। नहर के तेज बहाव और फिसलन से हादसे अक्सर होते रहे हैं, पर चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।

नहर कर्मचारी देते हैं चेतावनी, फिर भी नहीं रुकती भीड़

मध्य गंगा नहर के कर्मचारी नियमित गश्त कर लोगों को नहर में न उतरने की हिदायत देते हैं। वे बताते हैं कि हर साल आस्था और जिज्ञासा के चलते लोग चेतावनियों की अनदेखी करते हैं।

अधिकारियों की चेतावनी

प्रशासन का कहना है कि नहर में नहाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और यह लोगों की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। नहर में पानी बहाव और गहराई अनियंत्रित होती है, जिससे किसी भी समय दुर्घटना की आशंका रहती है।

नहर का पानी कई बार रोका गया

पिछले वर्षों में नहर में हादसों के बाद पानी का प्रवाह कई बार रोका भी गया था, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इसके बावजूद लोग मौके का फायदा उठाकर फिर भी नहाने पहुंच जाते हैं।

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में गंगा नहर में अवैध स्नान, आस्था के नाम पर लोग नहर में कूदे, अधिकारियों ने चेताया, कई जानें जा चुकी हैं

