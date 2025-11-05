अमरोहा में गंगा नहर में अवैध स्नान, आस्था के नाम पर लोग नहर में कूदे, अधिकारियों ने चेताया, कई जानें जा चुकी हैं

अमरोहा में गंगा नहर में अवैध स्नान | AI Generated Image
Amroha News: अमरोहा के सैद नगली थाना क्षेत्र में मध्य गंगा नहर में अवैध स्नान का मामला सामने आया है। बच्चों सहित कई लोग नहर में डुबकी लगाते दिखे, जिससे सुरक्षा मानकों की अनदेखी साफ नजर आई। स्थानीय लोगों ने इसे गंगा का अंश मानकर आस्था से जोड़ते हुए स्नान को उचित बताया।
क्षेत्र के कई हिस्सों में लोग नहर में बिना रोक-टोक स्नान करते दिखाई दिए। चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। पानी की गहराई और तेज बहाव के बावजूद लोग जोखिम उठाने से नहीं हिचके।
इस समय नहर में पानी का स्तर सामान्य से कम है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कम पानी होने के कारण खतरा भी कम है, इसीलिए लोग बेखौफ होकर नहाने पहुंच रहे हैं।
पूर्व में नहर में नहाने की कोशिश करने वाले कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद लोग खतरों से सबक नहीं ले रहे हैं। नहर के तेज बहाव और फिसलन से हादसे अक्सर होते रहे हैं, पर चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।
मध्य गंगा नहर के कर्मचारी नियमित गश्त कर लोगों को नहर में न उतरने की हिदायत देते हैं। वे बताते हैं कि हर साल आस्था और जिज्ञासा के चलते लोग चेतावनियों की अनदेखी करते हैं।
प्रशासन का कहना है कि नहर में नहाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और यह लोगों की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। नहर में पानी बहाव और गहराई अनियंत्रित होती है, जिससे किसी भी समय दुर्घटना की आशंका रहती है।
पिछले वर्षों में नहर में हादसों के बाद पानी का प्रवाह कई बार रोका भी गया था, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इसके बावजूद लोग मौके का फायदा उठाकर फिर भी नहाने पहुंच जाते हैं।
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
