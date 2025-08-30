Amroha News: तीन सगे भाइयों के गंगा में डूबने से टूटा परिवार, गोताखोरों की कोशिशें अब भी नाकाम, परिवार में पसरा मातम

Ganga drowning three brothers in Amroha: यूपी के अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र स्थित तिगरी गंगा धाम इस समय शोक और मातम में डूबा हुआ है। यहां मुंडन संस्कार के लिए आए एक ही परिवार के तीन सगे भाई नहाते समय गंगा नदी की तेज धारा में बह गए। यह हादसा बीते बुधवार दोपहर का है और चार दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है।