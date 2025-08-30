Amroha News: तीन सगे भाइयों के गंगा में डूबने से टूटा परिवार, गोताखोरों की कोशिशें अब भी नाकाम, परिवार में पसरा मातम

Ganga drowning three brothers in Amroha: यूपी के अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र स्थित तिगरी गंगा धाम इस समय शोक और मातम में डूबा हुआ है। यहां मुंडन संस्कार के लिए आए एक ही परिवार के तीन सगे भाई नहाते समय गंगा नदी की तेज धारा में बह गए। यह हादसा बीते बुधवार दोपहर का है और चार दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है।
गजरौला निवासी मजदूर रामपाल अपने पोते विनायक का मुंडन संस्कार कराने परिजनों के साथ गंगा घाट पहुंचे थे। दोपहर लगभग ढाई बजे उनके तीन बेटे 25 वर्षीय ओंकार, 23 वर्षीय बंटी और 18 वर्षीय अनुज गंगा स्नान के लिए उतरे। परिजनों ने सोचा कि कुछ देर में वे वापस लौट आएंगे, लेकिन जब एक घंटे तक कोई खबर नहीं मिली तो परिवार में बेचैनी बढ़ गई।
शाम होते-होते परिवार के लोग आसपास के गांवों और रिश्तेदारों के यहां खोजबीन करते रहे, मगर तीनों भाइयों का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और गंगा नदी में पीएसी के गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की ओर से लापरवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि SDRF की टीम को बुलाने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक केवल पीएसी के गोताखोर ही खोज कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि अगर तुरंत मजबूत खोज अभियान चलाया जाता तो शायद तीनों बेटों को बचाया जा सकता था।
तीनों भाइयों के लापता होने की खबर से अमरोहा नगर के मोहल्ला दानिश मंदान में मातम छा गया है। घर-घर शोक का माहौल है। घाट पर अब भी माता-पिता और परिजन मौजूद हैं, जिन्हें अपने बेटों का इंतजार है। परिवार की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे।