अमरोहा में हैरान करने वाला कांड: शादी तय होते ही प्रेमी संग फरार हुई युवती, पूरे परिवार को किया बेहोश

घटना अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक किसान की बेटी की शादी 5 अप्रैल को तय थी। घर में शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं और खुशियों का माहौल था। लेकिन इसी बीच 29 मार्च की रात करीब आठ बजे गांव के ही रिजवान और उसका दोस्त जुनैद घर पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने युवती के साथ मिलकर खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। जैसे ही परिवार के लोगों ने खाना खाया, कुछ ही देर में सभी लोग बेहोश हो गए और घर में सन्नाटा छा गया।