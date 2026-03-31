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अमरोहा में हैरान करने वाला कांड: शादी तय होते ही प्रेमी संग फरार हुई युवती, पूरे परिवार को किया बेहोश

Amroha News: अमरोहा में शादी से पहले एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और उसके साथ फरार हो गई।

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अमरोहा

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Mohd Danish

Mar 31, 2026

amroha girl drugs family elope lover

अमरोहा में हैरान करने वाला कांड..

Girl drugs family lover Amroha: अमरोहा देहात क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे इलाके को हैरानी में डाल दिया। शादी से कुछ दिन पहले ही युवती ने अपने ही परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस घटना के बाद न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शादी की तैयारियों के बीच रची गई योजना

घटना अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक किसान की बेटी की शादी 5 अप्रैल को तय थी। घर में शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं और खुशियों का माहौल था। लेकिन इसी बीच 29 मार्च की रात करीब आठ बजे गांव के ही रिजवान और उसका दोस्त जुनैद घर पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने युवती के साथ मिलकर खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। जैसे ही परिवार के लोगों ने खाना खाया, कुछ ही देर में सभी लोग बेहोश हो गए और घर में सन्नाटा छा गया।

पड़ोसियों ने देखा अजीब सन्नाटा, खुला पूरा राज

रात में काफी देर तक घर में कोई हलचल न होने पर पड़ोसियों को शक हुआ। जब उन्होंने जाकर देखा तो परिवार के सभी सदस्य अचेत अवस्था में पड़े थे। यह दृश्य देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए और तुरंत गांव में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने बिना देर किए सभी बेहोश लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां कई सदस्यों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है।

होश आने पर बेटी गायब, प्रेमी पर लगा आरोप

जब परिवार के लोगों को होश आया तो सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी घर में मौजूद नहीं है। काफी तलाश करने के बाद पता चला कि वह अपने प्रेमी रिजवान के साथ फरार हो गई है। आरोप है कि इस पूरी साजिश में जुनैद ने भी अहम भूमिका निभाई। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।

पुलिस जांच में सामने आया प्रेम प्रसंग का एंगल

मामले में सीओ अवधभान भदोरिया ने जानकारी दी कि यह मामला प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने रिजवान और जुनैद के खिलाफ युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। साथ ही आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया गया है।

सदमे में परिवार

इस घटना के बाद परिवार पूरी तरह से टूट गया है। जहां कुछ दिन पहले तक शादी की खुशियां थीं, वहीं अब घर में मातम पसरा हुआ है। रिश्तेदार और गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। शादी की तैयारियां जहां अधूरी रह गईं, वहीं परिवार के लोग इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं।

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Published on:

31 Mar 2026 11:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में हैरान करने वाला कांड: शादी तय होते ही प्रेमी संग फरार हुई युवती, पूरे परिवार को किया बेहोश

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