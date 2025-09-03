जीजा-साली का अनोखा प्रेम प्रसंग! बहन ने भी दी मंजूरी, युवक की दोनों पत्नियों संग रहने की तैयारी

Jija sali love story sister approves relationship in Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती अपने जीजा के प्यार में इस कदर डूबी कि उसने घर छोड़ दिया और जीजा के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। खास बात यह रही कि बड़ी बहन, जो पहले से उस युवक की पत्नी है, उसने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है।