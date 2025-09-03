जीजा-साली का अनोखा प्रेम प्रसंग! बहन ने भी दी मंजूरी, युवक की दोनों पत्नियों संग रहने की तैयारी

Jija sali love story sister approves relationship in Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती अपने जीजा के प्यार में इस कदर डूबी कि उसने घर छोड़ दिया और जीजा के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। खास बात यह रही कि बड़ी बहन, जो पहले से उस युवक की पत्नी है, उसने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है।
परिजनों को इस प्रेम कहानी की भनक तक नहीं लगी थी। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी परिवार की बड़ी बेटी की शादी दो साल पहले काशीपुर निवासी युवक से हुई थी। दोनों पति-पत्नी शादी के बाद से काशीपुर में रह रहे थे। लेकिन शादी के एक साल बाद ही जीजा और साली के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया।
करीब एक सप्ताह पहले युवती ने अपने घर से निकलकर सीधे काशीपुर स्थित जीजा के घर का रुख कर लिया। वहां पहुंचकर उसने साफ कहा कि अब वह जीवनभर जीजा के साथ ही रहेगी। इस पर परिजनों ने विरोध जताया और काफी समझाने-बुझाने के बाद युवती को घर वापस ले आए।
हालांकि, परिजनों के लाख समझाने के बावजूद युवती अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद वह बिना बताए दोबारा घर छोड़कर जीजा के पास चली गई। इस बार उसने साफ कर दिया कि बड़ी बहन के साथ ही वह भी उसी घर में रहेगी और जीजा की दूसरी पत्नी के रूप में जिंदगी बिताएगी।
इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि युवक यानी जीजा ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी पत्नी और साली दोनों को एक साथ रखने की हामी भर दी। फिलहाल, दोनों परिवारों में इस संबंध को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
परिवार का मामला होने के कारण अब तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। लेकिन अमरोहा से लेकर काशीपुर तक यह अनोखी प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।