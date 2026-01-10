10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अमरोहा

जमीन के लालच में रिश्तों का खून: भाई ने भाइयों पर किया जानलेवा हमला, खेत में खून ही खून

Amroha Crime: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जमीन विवाद को लेकर सगे भाई ने अपने दो भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Jan 10, 2026

amroha land dispute brother attack

जमीन के लालच में रिश्तों का खून | Image Source - Pinterest

Land dispute brother attack Amroha:यूपी के अमरोहा जिले के रहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदनपुर गांव में शनिवार सुबह जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आपसी कहासुनी के बाद एक भाई ने अपने ही सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। इस हमले में ओमप्रकाश और पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए।

खेत में काम के दौरान हमला

प्राप्त जानकारी के अनुसार ओमप्रकाश पुत्र होशियार सिंह सुबह करीब आठ बजे अपने खेत पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उनके सगे भाई सोमपाल कुछ बाहरी लोगों के साथ वहां पहुंचा और अचानक लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से ओमप्रकाश संभल भी नहीं पाए।

बचाने आए भाई पर भी हमला

ओमप्रकाश की चीख-पुकार सुनकर उनके भाई पप्पू उन्हें बचाने पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आईं और खेत में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला।

पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही रहरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। डॉक्टरों ने ओमप्रकाश की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है।

आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

रहरा थाना अध्यक्ष अतवीर सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर सोमपाल सिंह पुत्र होशियार सिंह, जीतू पुत्र सोमपाल और शीला पत्नी सोमपाल, निवासी चंदनपुर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 05:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / जमीन के लालच में रिश्तों का खून: भाई ने भाइयों पर किया जानलेवा हमला, खेत में खून ही खून

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली छात्रा, फुफेरा भाई लेकर फरार हुआ, साथ में ममेरी बहन भी लापता

amroha college student missing love affair
अमरोहा

चॉकलेट का लालच, हैवानियत की हद और पुलिस एनकाउंटर: 4 साल की मासूम से की दरिंदगी

4-year-old innocent girl raped amroha
अमरोहा

यूपी के इस जिले में चल रहा था अवैध गेस्ट हाउस, प्रशासन की रेड में दो जोड़े पकड़े गए, इमारत सील

amroha illegal guest house sealed police action
अमरोहा

अमरोहा में मस्जिद विवाद पर खून-खराबा: नई परंपरा को लेकर देवबंदी-बरेलवी आमने-सामने, चले लाठी-डंडे और तमंचे

amroha mosque dispute deobandi barelvi clash
अमरोहा

साबुन फैक्टरी की आड़ में चल रहा था विस्फोटक कारोबार, अवैध पटाखा बनाते समय धमाका; एक किमी तक कांपी धरती

illegal firecracker factory busted up
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.