जमीन के लालच में रिश्तों का खून: भाई ने भाइयों पर किया जानलेवा हमला, खेत में खून ही खून

Land dispute brother attack Amroha:यूपी के अमरोहा जिले के रहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदनपुर गांव में शनिवार सुबह जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आपसी कहासुनी के बाद एक भाई ने अपने ही सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। इस हमले में ओमप्रकाश और पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए।