जमीन के लालच में रिश्तों का खून: भाई ने भाइयों पर किया जानलेवा हमला, खेत में खून ही खून

जमीन के लालच में रिश्तों का खून | Image Source - Pinterest
Land dispute brother attack Amroha:यूपी के अमरोहा जिले के रहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदनपुर गांव में शनिवार सुबह जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आपसी कहासुनी के बाद एक भाई ने अपने ही सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। इस हमले में ओमप्रकाश और पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ओमप्रकाश पुत्र होशियार सिंह सुबह करीब आठ बजे अपने खेत पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उनके सगे भाई सोमपाल कुछ बाहरी लोगों के साथ वहां पहुंचा और अचानक लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से ओमप्रकाश संभल भी नहीं पाए।
ओमप्रकाश की चीख-पुकार सुनकर उनके भाई पप्पू उन्हें बचाने पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आईं और खेत में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला।
घटना की सूचना मिलते ही रहरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। डॉक्टरों ने ओमप्रकाश की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है।
रहरा थाना अध्यक्ष अतवीर सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर सोमपाल सिंह पुत्र होशियार सिंह, जीतू पुत्र सोमपाल और शीला पत्नी सोमपाल, निवासी चंदनपुर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है।
