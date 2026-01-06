अमरोहा में मस्जिद विवाद पर खून-खराबा: नई परंपरा को लेकर देवबंदी-बरेलवी आमने-सामने, चले लाठी-डंडे और तमंचे

Mosque dispute deobandi barelvi clash Amroha:उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में मस्जिद से जुड़ा एक पुराना विवाद सोमवार को हिंसक टकराव में बदल गया। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के तेलीपुरा माफी गांव में देवबंदी और बरेलवी गुटों के बीच मस्जिद में नई परंपरा शुरू करने को लेकर जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और तमंचों का इस्तेमाल किया। इस झड़प में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया।