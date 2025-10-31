चार घंटे तक नहीं थी नवजात में हलचल… फिर हुआ चमत्कार! भगवान ने दिया जीवनदान, डॉक्टरों की मेहनत से धड़का नन्हा दिल

Newborn heartbeat after four hours in Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से ऐसी अद्भुत घटना सामने आई है, जिसने डॉक्टरों और परिजनों दोनों को भावुक कर दिया। दारानगर गांव में पैदा हुई एक नवजात बेटी जन्म के बाद लगभग चार घंटे तक बिल्कुल निश्चल पड़ी रही, जिससे परिवार का मन भय और चिंता से भर गया। सबको लगा कि शायद नवजात जीवित नहीं है, लेकिन चार घंटे बाद अचानक बच्ची का दिल धड़क उठा।