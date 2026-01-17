7 गाड़ियां आपस में भिड़ीं: मची अफरा-तफरी, एंबुलेंस दौड़ीं, यातायात ठप; घने कोहरे ने नेशनल हाईवे-9 पर बरपाया कहर

7 Vehicle Accident Amroha: यूपी के अमरोहा में शनिवार तड़के लगभग सात बजे डिडौली अड्डे के पास दृश्यता बेहद कम होने के कारण एक के बाद एक सात वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए, जबकि एक डीसीएम चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।