7 गाड़ियां आपस में भिड़ीं: मची अफरा-तफरी, एंबुलेंस दौड़ीं, यातायात ठप; घने कोहरे ने नेशनल हाईवे-9 पर बरपाया कहर

7 Vehicle Accident Amroha: यूपी के अमरोहा में शनिवार तड़के लगभग सात बजे डिडौली अड्डे के पास दृश्यता बेहद कम होने के कारण एक के बाद एक सात वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए, जबकि एक डीसीएम चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
टक्कर के बाद ट्रक तो मौके से निकल गया, लेकिन डीसीएम सड़क पर खड़ी रह गई। कोहरे के कारण पीछे से आ रही तीन कारें समय रहते ब्रेक नहीं लगा सकीं और एक के बाद एक डीसीएम से जा टकराईं। कुछ ही पलों में हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और चीख-पुकार मच गई।
दूसरी लेन में इस हादसे को देखकर एक पिकअप वाहन की गति धीमी हो गई। घने कोहरे में पीछे से आ रही दो कारें पिकअप को नहीं देख सकीं और उससे जा टकराईं। इस तरह कुल एक डीसीएम और छह कारें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं, जिससे हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।
स्थानीय नागरिकों ने पीछे से आ रहे वाहनों को हाथ हिलाकर और लाइट जलाकर सावधान किया। मौके पर चार एंबुलेंस पहुंचीं, जिन्होंने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डिडौली पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर यातायात को सुचारू कराने में कड़ी मशक्कत की।
पानीपत से मनोना धाम जा रहे श्री देवी (पत्नी हरीश), सोनू (पुत्र हरीश) और उदयवीर (पुत्र हरीश) इस दुर्घटना में घायल हुए, जिनमें श्री देवी को अधिक चोटें आई हैं। वहीं, दिल्ली से बरेली जा रहे नवाबगंज, बरेली निवासी वाहिद अली (पुत्र मोहम्मद अली) भी हादसे में जख्मी हुए हैं। डीसीएम चालक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है।
पुलिस ने बताया कि घने कोहरे के दौरान वाहन चालक सुरक्षित दूरी बनाए रखें, फॉग लाइट और इंडिकेटर का सही इस्तेमाल करें और अनावश्यक रूप से हाईवे पर रुकने से बचें, ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो।
