यूपी के इस जिले में पुलिस की दबंगई! महीना न देने पर कैंटीन संचालक की पिटाई, दो सिपाही सस्पेंड, तीन लाइन हाजिर

Amroha police beating canteen owner bribery case suspension: यूपी के अमरोहा में पुलिस की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नेशनल हाईवे के किनारे स्थित जीएमएस कॉलेज के पास कैंटीन संचालक से महीना न मिलने पर पांच पुलिसकर्मियों ने जमकर मारपीट की। मामले ने तूल पकड़ा तो एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो सिपाहियों को सस्पेंड और तीन को लाइन हाजिर कर दिया।
पीड़ित कैंटीन संचालक साकिब के मुताबिक, शुक्रवार देर शाम एक सफेद रंग की कार में सिविल ड्रेस पहने पांच पुलिसकर्मी कैंटीन पर पहुंचे। सभी पुलिसकर्मी नशे की हालत में थे। आरोप है कि उन्होंने थाने का "महीना" मांगा।
साकिब ने बताया कि उसने पुलिसकर्मियों से साफ कह दिया कि वह कोई गलत काम नहीं करता, इसलिए किसी तरह का महीना नहीं देगा। यह सुनते ही पुलिसकर्मी आगबबूला हो गए और लात-घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान साकिब की आंख फूटने से बाल-बाल बच गई।
आरोप है कि मारपीट के बाद पुलिसकर्मियों ने अपनी कार से साकिब के पिता शमसुद्दीन को कुचलने की भी कोशिश की। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
घटना की जानकारी मिलते ही सकरपुर गांव के रहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक महबूब अली मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सीधे पुलिस कप्तान से बातचीत कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।
एसपी अमित कुमार आनंद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। बीती रात जांच रिपोर्ट आने के बाद सिपाही राहुल भाटी और विजय को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं, एसएसआई रजबपुर आकाश कुमार, सिपाही राहुल राणा और दीपक तोमर को लाइन हाजिर कर दिया गया।
एसपी ने बताया कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले की विस्तृत जांच के लिए सीओ लाइन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस विभाग ने भरोसा दिलाया है कि ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।