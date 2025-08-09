यूपी के इस जिले में पुलिस की दबंगई! महीना न देने पर कैंटीन संचालक की पिटाई, दो सिपाही सस्पेंड, तीन लाइन हाजिर

Amroha police beating canteen owner bribery case suspension: यूपी के अमरोहा में पुलिस की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नेशनल हाईवे के किनारे स्थित जीएमएस कॉलेज के पास कैंटीन संचालक से महीना न मिलने पर पांच पुलिसकर्मियों ने जमकर मारपीट की। मामले ने तूल पकड़ा तो एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो सिपाहियों को सस्पेंड और तीन को लाइन हाजिर कर दिया।