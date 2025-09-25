यूपी पुलिस की बर्बरता! अमरोहा में छापे के दौरान महिला की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, कोर्ट के आदेश पर 3 पुलिसकर्मियों पर FIR

Amroha News Today In Hindi: अमरोहा के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दंपती के घर में रात के समय पुलिसकर्मियों ने अचानक घुसकर मारपीट की। इस दौरान महिला की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दरोगा रामनिवास, कॉन्स्टेबल धर्मेंद्र और ममता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
घटना 1 फरवरी 2025 की है। पुलिसकर्मी रात के समय दंपती के घर में घुसे। जब दंपती ने उनके अचानक आने का कारण पूछा, तो तीनों पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पिटाई में महिला की रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यह मामला पिछले साल से जुड़ा है। पीड़ित महिला ने नौगांवा सादात थाने में कुछ लोगों के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों ने न्यायिक फैसले पर दबाव बनाने की कोशिश की और जब मामला तेजी से नहीं चला, तो उन्होंने सीधे दंपती पर हमला कर दिया।
घटना के बाद नौगांवा सादात पुलिस ने आरोपियों के साथ मिलकर पीड़ित दंपती के परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। किसान के पिता और भाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस की यह कार्रवाई परिवार पर न्यायिक दबाव बनाने की कोशिश मानी जा रही है।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिया कि आरोपी दरोगा रामनिवास और दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को पुलिस की मारपीट और बर्बरता से सुरक्षित रहने का अधिकार है।