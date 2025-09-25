Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमरोहा

यूपी पुलिस की बर्बरता! अमरोहा में छापे के दौरान महिला की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, कोर्ट के आदेश पर 3 पुलिसकर्मियों पर FIR

Amroha News: यूपी के अमरोहा में रात के छापे के दौरान पुलिस की पिटाई से एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है

अमरोहा

Mohd Danish

Sep 25, 2025

amroha police brutality woman spine injury case fir court order
यूपी पुलिस की बर्बरता! AI Generated Image

Amroha News Today In Hindi: अमरोहा के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दंपती के घर में रात के समय पुलिसकर्मियों ने अचानक घुसकर मारपीट की। इस दौरान महिला की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दरोगा रामनिवास, कॉन्स्टेबल धर्मेंद्र और ममता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

रात के छापे के दौरान हुई हिंसा

घटना 1 फरवरी 2025 की है। पुलिसकर्मी रात के समय दंपती के घर में घुसे। जब दंपती ने उनके अचानक आने का कारण पूछा, तो तीनों पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पिटाई में महिला की रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

यह मामला पिछले साल से जुड़ा है। पीड़ित महिला ने नौगांवा सादात थाने में कुछ लोगों के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों ने न्यायिक फैसले पर दबाव बनाने की कोशिश की और जब मामला तेजी से नहीं चला, तो उन्होंने सीधे दंपती पर हमला कर दिया।

पीड़ित परिवार पर मुकदमे दर्ज कर दबाव बनाने का प्रयास

घटना के बाद नौगांवा सादात पुलिस ने आरोपियों के साथ मिलकर पीड़ित दंपती के परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। किसान के पिता और भाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस की यह कार्रवाई परिवार पर न्यायिक दबाव बनाने की कोशिश मानी जा रही है।

कोर्ट की कड़ी कार्रवाई

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिया कि आरोपी दरोगा रामनिवास और दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को पुलिस की मारपीट और बर्बरता से सुरक्षित रहने का अधिकार है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 01:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / यूपी पुलिस की बर्बरता! अमरोहा में छापे के दौरान महिला की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, कोर्ट के आदेश पर 3 पुलिसकर्मियों पर FIR

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.