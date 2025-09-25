यूपी पुलिस की बर्बरता! अमरोहा में छापे के दौरान महिला की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, कोर्ट के आदेश पर 3 पुलिसकर्मियों पर FIR

Amroha News Today In Hindi: अमरोहा के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दंपती के घर में रात के समय पुलिसकर्मियों ने अचानक घुसकर मारपीट की। इस दौरान महिला की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दरोगा रामनिवास, कॉन्स्टेबल धर्मेंद्र और ममता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।