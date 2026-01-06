यूपी के इस जिले में चल रहा था अवैध गेस्ट हाउस, प्रशासन की रेड में दो जोड़े पकड़े गए, इमारत सील

यूपी के इस जिले में चल रहा था अवैध गेस्ट हाउस | Image Source Social Media
Illegal guest house sealed Amroha: यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र में मंगलवार शाम प्रशासन ने हाईवे किनारे संचालित एक अवैध गेस्ट हाउस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। चौपला चौकी क्षेत्र के अंतर्गत भानपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित जी.एस. गेस्ट हाउस में छापेमारी के दौरान दो जोड़े मौके से पकड़े गए। प्रशासन की यह कार्रवाई स्थानीय लोगों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई, जिससे क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को लेकर लंबे समय से नाराजगी बनी हुई थी।
स्थानीय निवासियों का आरोप था कि गेस्ट हाउस बिना किसी वैध अनुमति के संचालित किया जा रहा था और यहां संदिग्ध गतिविधियां लगातार हो रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच शुरू की और मंगलवार शाम एसडीएम विभा श्रीवास्तव तथा सीओ अंजलि कटारिया के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ संयुक्त छापेमारी की गई। जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि गेस्ट हाउस के पास संचालन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या अनुमति नहीं थी।
नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद प्रशासनिक टीम ने जी.एस. गेस्ट हाउस को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। मौके से पकड़े गए दोनों जोड़ों से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि जिले में बिना अनुमति संचालित गेस्ट हाउस, होटल या अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
