यूपी के इस जिले में चल रहा था अवैध गेस्ट हाउस, प्रशासन की रेड में दो जोड़े पकड़े गए, इमारत सील

Illegal guest house sealed Amroha: यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र में मंगलवार शाम प्रशासन ने हाईवे किनारे संचालित एक अवैध गेस्ट हाउस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। चौपला चौकी क्षेत्र के अंतर्गत भानपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित जी.एस. गेस्ट हाउस में छापेमारी के दौरान दो जोड़े मौके से पकड़े गए। प्रशासन की यह कार्रवाई स्थानीय लोगों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई, जिससे क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को लेकर लंबे समय से नाराजगी बनी हुई थी।